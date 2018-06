Vanavond lezing in Triamant 21 juni 2018

In Triamant in de Wervikstraat brengt Kris Baert vanavond om 19.15 uur de lezing 'Hoe slapen weer een zaligheid werd...'. De gewezen presentator van Radio 2 vertelt over zijn verslaving aan de slaappil en hoe hij erin geslaagd is deze definitief in de doos te laten. Een vleugje emotie en humor zijn nooit ver weg bij deze bevlogen spreker. Tussendoor zingt Kris ook een paar liedjes die te maken hebben met het thema slapen. Tickets kosten zes euro. Meer info op 056/455 444. (DBEW)