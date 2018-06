Vanavond groepsjogging 28 juni 2018

Het weekend van de eerste zondag van juli gaan opnieuw de Molenhoekfeesten door in Geluwe.





Een lokaal initiatief dat door de jaren heen uitgegroeid is tot een uit de kluiten gewassen feest. Een wijkfeest, maar ook veel meer dan dat, want de programmatie gaat breed en mikt op een ruimer publiek.





Dit jaar begint het allemaal vanavond om 18.30 uur met de groepsjogging naar Ter Hand en terug. Daarna de Rode Duivels tegen Engeland op groot scherm in de tent. (DBEW)