Vanavond De Warmste Quiz

Er is door omstandigheden geen vijfde editie van Het Warmste Weekend. De organisatoren beperken zich vanavond in de stadszaal Oosthove tot De Warmste Quiz waarvoor opnieuw maar liefst 70 (!) ploegen zijn ingeschreven. "Mijn zus en schoonbroer zijn onlangs voor de eerste keer papa en mama geworden, dus hebben we beslist om het deze keer wat kalmer aan te doen en daar we slechts met vier zijn om alles te organiseren zetten we dit jaar alles op de quiz", aldus Kristof Vandamme. "We horen her en der dat onze quiz in de regio redelijk hoog aangeschreven staat en dat willen we zo houden. Dat was ook te merken aan de inschrijvingen. In amper anderhalve maand waren de 70 tafels volzet en ik sta met een reservelijst van een 15-tal ploegen. Volgend jaar zullen we er misschien terug een tweedaagse van maken. Hoe of wat hangt er ook een beetje van af hoe groot de vereniging is waarvoor we het allemaal doen. Met hoe meer ze zijn, hoe grootser we het kunnen opvatten." (DBEW)