Van 6 naar 35 leden in anderhalf jaar: Gemengd koor Asem’ heeft nu ook bestuur en logo Erik De Block

31 januari 2019

14u00 0 Wervik Het gemengd koor Asem’ bestaat anderhalf jaar en heeft nu ook een bestuur en een logo. “In het najaar van 2017 zijn we begonnen met een zestal mensen en nu hebben we al zo’n 35 leden”, aldus voorzitter Frederic Mahieu.

Zijn echtgenote Anna Nuytten is de dirigente en artistiek verantwoordelijke. Frieda Van Nieuwenhove fungeert als ondervoorzitter. Nina Van Wesemael verzorgt het secretariaat. De zussen Hannah en Amber Pynket zijn penningmeester en raadgevend bestuurslid. Wilfried Pottilius verzorgt de public relations en media.

Ondertussen is Asem’ eind vorig jaar een vzw geworden. De repetities vinden wekelijks in de zaal Kapittel op dinsdagavond om 20 uur plaats. Ook tijdens de korte schoolvakanties, niet tijdens de grote. Asem is op zoek naar meer mannen voor het gezelschap. Het zijn er momenteel elf. Voor de begeleiding is men ook op zoek naar een pianist.

Lieven Gheysen van Panach’ zorgde ondertussen voor een mooie logo. Asem’ gaat voortaan ook optreden in volledig zwarte kleding met rode accenten.