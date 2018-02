Valentijnsactie Gr8 Bikes schot in de roos 14 februari 2018

De zesdejaars Handel van het Sint-Jozefscollege in Wervik verkopen met hun schoolbedrijf Gr8 Bikes originele en reflecterende materialen voor fietsers. Geen ordinaire fluovestjes dus, maar wel hippe en opvallende accessoires. Hun valentijsactie is alvast een schot in de roos. Ze verkochten fietslichten in de vorm van vlinders met de slogan: 'Vlinders in de buik, vlinders op de fiets'. Het gadget was in één dag helemaal uitverkocht. Gr8 Bikes heeft ook al een nominatie op zak voor de sociale mini-onderneming van het jaar. Een prijs die gegeven wordt aan een bedrijf met een positieve sociale impact.





(MPM)