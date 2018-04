Vader en zoon op wedstrijd voor bellenmannen 04 april 2018

Bellenmannen André en zoon Nick Pauwels namen deel aan een wedstrijd in Kampen (Nederland). André woont in Dadizele en is sinds vorig paar jaar de belleman van Ledegem. Nick woont in Wervik waar hij in juli 2012 is aangesteld tot belleman. Nick eindigde vierde, André negende. Ze waren de enigen uit ons land. Er waren veertien deelnemers. Tijdens de wedstrijd voor 'Stads- en Dorpsomroepers' waren er twee roepen per kandidaat. "De eerste verplichte roep was een onderwerp toegestuurd door de stad Kampen", aldus André Pauwels. "De tweede een roep van eigen gemeente. Drie juryleden bepaalden de punten op basis van de tekstvorming, het voorkomen en de verstaanbaarheid. Iedere roep mocht maximum twee minuten in beslag nemen." (DBEW)