Urenlange verkeershinder op N58 na ongeval met vrachtwagen Truck rijdt tegen verlichtingspaal en belandt in de gracht VHS

18 januari 2019

Op de N58 in Geluwe is vrijdag rond 6.30 uur een vrachtwagen van de weg gegaan tussen het op- en afrittencomplex van de A19 en de rotonde met de Menenstraat. De vrachtwagen van was- en nieuwkuisbedrijf Dumoulin uit Komen kwam van de A19 gereden toen de chauffeur de controle over het stuur verloor. Zijn vrachtwagen botste tegen een verlichtingspaal en kwam dan in de gracht terecht. Door het ongeval kon het verkeer maar moeilijk passeren. De politie liet het verkeer enkele uren beurtelings passeren, maar toen de file aandikte tot op de A19 besloot de politie de N58 plaatselijk af te sluiten voor automobilisten die naar de snelweg wilden. Het duurde tot na 10 uur voor de vrachtwagen getakeld was en de N58 weer open kon.