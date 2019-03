Unizo promoot lokale handel met ‘Week van de Wervikse Commerse’ Erik De Block

12 maart 2019

16u09 0 Wervik Ondernemersorganisatie Unizo lanceert met de ‘Week van de Wervikse Commerse’ een nieuwe actie in Wervik. “We gaan de inwoners stimuleren zoveel mogelijk hun inkopen te doen bij lokale handelaars, we hebben ondertussen dertig deelnemers”, zegt de nieuwe voorzitter Steve Dejan (42). “In het najaar organiseren we al de actie Straffen Toebak, maar ook in het voorjaar willen we onze handelaars een hart onder de riem steken.”

De Week van de Wervikse Commerse loopt van zaterdag 16 maart tot zaterdag 23 maart. “Wie bij vijf verschillende handelaars een stempel verzamelt en een rebus kan oplossen, kan 250 euro te winnen. Via de WervikPas duiden we ook elke dag een winnaar van 25 euro aan”, verduidelijkt Steve Dejan, de nieuwe Unizo-voorzitter die Bart Pauwelyn vervangt. Dejan is zaakvoerder van bvba Dejan uit de Robert Klingstraat, dat reinigings- en onderhoudsproducten voor wagens verkoopt. Naast een nieuwe voorzitter heeft Unizo met Sarah Morlion en Stijn Poot ook twee nieuwe bestuursleden.

Leegstand

Een overschot aan winkels heeft Wervik niet en de stad kampt bovendien met heel wat leegstand. “Die indruk leeft bij de inwoners en dat zal wel zo blijven, hoewel we nochtans veel detailhandel en speciaalzaken hebben in Wervik”, reageert de nieuwe voorzitter. “Daarom moeten we die extra in de kijker zetten met acties als deze. Detailhandel en speciaalzaken zijn de toekomst van de Wervikse handel. Die lokken klanten en dat moeten we uitspelen.”

Parkeren

Er staan de nieuwe voorzitter alleszins nog grotere uitdagingen te wachten. De Steenakker, de grootste centrumparking, zal vermoedelijk volgend jaar heraangelegd worden. “Dan zal het voor de handelaars even op de tanden bijten zijn”, beseft Dejan. “Parkeren is een heikel gespreksonderwerp. Parkeren in onze stad is gratis. In de blauwe zone moet je je parkeerschijf leggen. Alles staat en valt met de controles op het kortparkeren. Die gebeuren nu door de politie, maar het schepencollege denkt er aan die uit te besteden aan een privéfirma, zoals in het naburige Menen. Ik ben alvast voorstander, al mag het geen heksenjacht teweeg brengen. Maar de randparkings worden nog te weinig gebruikt. Daar zou de stad bijvoorbeeld fietsen ter beschikking kunnen stellen. Het stadsbestuur wil fietsen promoten, dan zou dit alvast de ideale manier zijn.”