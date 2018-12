Unizo kent HIB-label toe aan Flandrien Kaas Erik De Block

28 december 2018

De ondernemersorganisatie Unizo kende het label ‘Handmade In Belgium’ toe aan de Flandrien Kaas, de populaire goudse kaas van kaasmakerij De Kazerij n Wervik. Het label wordt uitgereikt aan makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten.

Voor De Kazerij is dat een mooie erkenning voor alle inspanningen die ze levert om met respect voor het ambacht van het kaasmaken een kwalitatieve Belgische kaas te produceren. “We zijn fier op het HIB-label”, vertellen zaakvoerders Jan Desmet en Helga Dewulf. “Het vormt de kroon op een zeer succesvol jaar waarin we andermaal wereldkampioen werden op de World Cheese Awards en onze kazen in steeds meer winkels in de rekken liggen.”

Handenarbeid en technologie gaan hand in hand. Het zijn al die factoren die ook de doorslag gaven om het Handmade In Belgium-label in de wacht te slepen. De jury beoordeelt onder meer of het product op ambachtelijke wijze wordt geproduceerd, waarbij minstens 50 procent met de hand gebeurt. Ook lokale productie, duurzame processen en de herkomst van de grondstoffen zijn van belang.

Flandrien Kaas werd gelanceerd in 2013. Deze goudse kaas wordt geproduceerd op 4 leeftijden. Door de steeds groeiende belangstelling, zowel uit binnen- als buitenland, verwerkt De Kazerij in de Vagevuurstraat intussen elk jaar zo’n 10 miljoen liter melk tot ruim 1.000 ton kaas.