Uitvaart onderhoudstechnicus in aula stedelijke begraafplaats 18 april 2018

02u40 0

De uitvaart van de 36-jarige onderhoudstechnieker Frederick Messiaen (36) uit Geluwe gaat door in de aula van de stedelijke begraafplaats in de Dadizelestraat in Menen. En niet in de aula van het uitvaartcentrum Serruys in Menen zoals eerder gemeld werd.





Het uitvaartcentrum Serruys verzorgt wel de uitvaart van Frederick Messiaen die vorige week vrijdag om het leven kwam bij een arbeidsongeval in het bedrijf Sterckx in Roeselare. Frederick die er al elf jaar aan de slag was, kwam vast te zitten in een transportband die plots begon te werken toen Frederick onderhoudswerken aan het uitvoeren was aan de transportband. Het parket voert nog steeds onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval.





(DBEW/AHK)