Two Raiders Run naar Zilveren Spoor 24 mei 2018

De Two Raiders Run voor volwassenen met een beperking kent komende zaterdag een doorstart. Nadat de organisatoren wegens onvoldoende medewerkers na 28 jaar de handdoek gooiden, nam serviceclub Kiwanis Wervik Tabaksstreek de organisatie over. Met motorfietsen, zijspannen, oldtimers en vrachtwagens gaat het dit keer richting Zilveren Spoor (Moorsele). Start en aankomst blijven op het stadsdomein Oosthove.





Omstreeks 13.15 uur vertrekt de run. Via Geluwe, Dadizele, Moorslede gaat het naar het Zilveren Spoor te Moorsele waar een stop is voorzien. Via Dadizele en Zonnebeke gaat het terug richting Oosthove. De aankomst is voorzien omstreeks 17 uur. Nadien wordt aan alle deelnemers en medewerkers een broodmaaltijd aangeboden.





"De vele vrijwilligers zorgen ervoor dat heel wat mensen een onvergetelijke en aangename dag kunnen beleven", geeft Frank Degezelle van Kiwanis aan. (DBEW)