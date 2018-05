Two Raiders Run kent doorstart dankzij Kiwanis 28 mei 2018

De Two Raiders Run voor volwassenen met een beperking kende zaterdag een doorstart. Nadat de organisatoren wegens onvoldoende medewerkers na 28 jaar de handdoek gooiden, nam serviceclub Kiwanis Wervik Tabaksstreek de organisatie over. Met motorfietsen, zijspannen, oldtimers en vrachtwagens ging het dit keer richting Zilveren Spoor in Moorsele. Voor de uittredende voorzitter Jean-Luc Masureel en zijn echtgenote was het emotioneel. "Het was een mooie dag. Ik had nooit gedacht dat er een organisatie dit verder zou zetten. Zonder Kiwanis was het gedaan. Ik heb er alle vertrouwen in. Ze gaan dat goed doen. Voor ons werd het te lastig." (DBEW)