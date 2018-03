Two Raiders Run blijft bestaan 22 maart 2018

Er komt dan toch geen einde aan de jaarlijkse Two Raiders Run. De oplossing komt er dankzij serviceclub Kiwanis Wervik Tabaksstreek. De Two Raiders Run is één van de vele sociale projecten die ze financieel, materieel en logistiek steunen en dit reeds vele jaren.





De vzw Two Raiders Run organiseert in de loop van het jaar diverse activiteiten voor jonge volwassen andersvaliden. Na 28 jaar stopt het bestuur en valt het doek.





Jaarlijkse rondrit

Hoogtepunt was de jaarlijkse rondrit in mei. Volwassenen met een beperking reden toen mee achteraan op een motorfiets, in een zijspan of in een oldtimer of truck. Andere activiteiten waren het carnavalsfeest met elk jaar Paul Severs, Sinterklaasfeest en een weekend naar de Ardennen. Na overleg met alle leden van de serviceclub, werd vrij snel beslist om deze organisatie niet te laten uitdoven. Kiwanis Wervik Tabaksstad zat deze week samen met voorzitter Jean-Luc Masureel van de vzw Two Raiders Run.





De Two Raiders Run gaat door op zaterdag 26 mei met als vertrekplaats de stadszaal Oosthove.





