Twintiger krijgt cel met uitstel voor slaan minderjarige meisjes 02u36 0

Een 20-jarige jongeman uit Wervik is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een effectieve boete van 300 euro. Op 15 oktober 2016 gaf hij aan het Stationsplein in Kortrijk twee minderjarige meisjes slagen. Medy G. had een van de meisjes eerst gekust en had haar beloofd om haar samen met haar vriendin naar huis te brengen. Maar toen het gekuste meisje aangaf niet verder te willen gaan dan kussen, deelde de jongeman uit Wervik klappen uit. Hij liep vroeger al eens een gelijkaardige veroordeling op. (LSI)