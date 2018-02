Twintig jaar kunsthappening KapSul 16 februari 2018

De jaarlijkse kunsthappening KapSul bestaat twintig jaar. Het is destijds allemaal begonnen met beelden van Marc Verdoodt tussen cafés Sultan en Kapittel. Vandaar de naam KapSul. André Vanacker (80) en gewezen cafébaas Ivan Volcke waren de mannen van het eerste uur. Ze werden samen met enkele anderen gehuldigd: Sonny Ghesquière, Christine Nollet en Norbert Dekimpe. "Ivan was het brein van KapSul, André de stichter en geestelijke vader", aldus schepen Alexander 'Sanne' Vantomme (N-VA). "Sonny zette zich samen met André tomeloos in. In 2009 nam Christine de fakkel over. Vorig jaar kwam dan Norbert uit De Panne. Geen onbekende in de kunstwereld."











(DBEW)