Tweemaal bloedafname 14 april 2018

02u28 0

In Ter Linde op de Tuinwijk organiseert het Rode Kruis dinsdag 17 april en donderdag 26 april opnieuw een driemaandelijkse bloedafname. Donoren zijn er welkom van 17 tot 20 uur. Wie tussen de 18 en 70 jaar is en in goede gezondheid verkeert, kan bloed komen geven. Meer info: www.bloedgevendoetleven.be. (DBEW)