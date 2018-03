Tweedehandsbeurs 02 maart 2018

De Gezinsbond organiseert op zondag 4 maart van 9.30 uur tot 12.30 uur in GC De Knippelaar in Kruiseke opnieuw een tweedehandsbeurs voor baby- en kinderkledij. Iedereen is welkom, de toegang is gratis. Er wordt gratis kinderopvang voorzien. Een stand reserveren kan via gezinsbondwervik@gmail.com. Een stand is drie lopende meter en kost 10 euro met tafel en 8 euro zonder tafel. (DBEW)