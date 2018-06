Tweede tuinfeest in Mater Amabilis 21 juni 2018

Rusthuis Mater Amabilis in de Sint-Jorisstraat organiseert nu zondag vanaf 14 uur de tweede editie van het tuinfeest Tof in den Hof. Kinderen kunnen zich laten schminken en is er voor hen ook een eendjesspel en springkasteel. Er zijn wafels, pannenkoeken, koffiebar, ijskar en een cocktailbar. Ook een karikaturist en tafelgoochelaar komen langs. Voor de muziek zorgt The almost swinging jazzband. (DBEW)