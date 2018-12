Tweede signeersessie cartoonboek Erik De Block

13 december 2018

Naar aanleiding van de viering van ‘2050 jaar Wervik’ verscheen van André Nollet een nieuw cartoonboek. Het is een vervolgverhaal op zijn legendarische stripalbum uit 1968. Het kost 20 euro. André Nollet komt het nieuw boek signeren op zaterdag 15 december tussen 10 en 12 uur in bistro Kapittel. Eerder was dat al onder grote belangstelling het geval in het Nationaal Tabaksmuseum.

Ondertussen is het cartoonboek ook te koop aan de balie van het stadhuis, in de bib en ’t Kapittel. Bestellen is ook mogelijk via de webshop van de stad. Er worden in dat geval 5 euro verzendingskosten aangerekend.