Tweede editie van Kunst in het Stadhuis

Erik De Block

06 maart 2019

14u11 1 Wervik Op verschillende plaatsen in het stadhuis loopt tot eind november de tweede editie van de tentoonstelling Kunst in het Stadhuis. Een wandelroute leidt de bezoekers langs de werken van Marleen Verbeke, Annemie Delva en Daan Boudry.

Marleen Verbeke (62) was regentes plastische kunsten en gaf les in Kortrijk, Wervik en de wijde omgeving. Door haar technische bagage en de bewondering voor vele kunstvormen gaat Marleen steeds op zoek naar soberheid en eenvoud. Voor haar kunstwerken in het stadhuis koos ze voor diverse technieken: schilderen, tekenen, kantklossen en naaldkant en keramiek met klei en porselein.

Annemie Delva (52) heeft een enorme passie voor textiel. Haar interesse in verschillende technieken om stoffen te creëren en te manipuleren, breidde ze in de loop der jaren uit via cursussen. In het stadhuis exposeert ze een combinatie van kantklossen en naaldkant met keramiek of acrylverf. Inspiratie komt ook uit de oosterse wereld via Mongolië en Japan.

De tekentalenten van Daan Boudry (25) werden ontdekt via het lager en middelbaar onderwijs. Hij scherpte zijn schilderkunst aan tijdens privélessen bij Marleen Verbeke. Daan kreeg steeds meer de smaak te pakken en ondertussen heeft hij atelier ingericht op zijn zolder.

Bezoekers van het artistiek en creatief dagcentrum Het Minnehuis naast de Sint-Jozefskerk in de Kruisekestraat exposeerden vorig jaar in het stadhuis.