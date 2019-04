Twee optredens in Oosthove Erik De Block

12 april 2019

09u55 0 Wervik Zaterdagavond vanaf 20 uur zijn er in de annexe van de stadszaal Oosthove tijdens Easterrock twee optredens van eerst The Black Gasolines en nadien Arrow. De toegang is gratis.

Arrow is een zeskoppige formatie die rockklassiekers van de jaren 70 en van bekende groepen in een eigen stijl brengt. De groep bestaat uit Perez Volckaert, zijn echtgenote en zangeres Caroline Verfaille, Gerdy Desmarets, Gregory Dugueperoux, Frank Vandekerckhove (allemaal uit Wervik en Kruiseke) en zanger Jonathan Vanslambrouck (Ingelmunster).

The Black Gasolines is een driekoppige rockband, met onder meer drummer Justin Bruggeman uit Kruiseke. De twee anderen wonen in Kortrijk en Anzegem. In april vorig jaar brachten ze hun eerste EP Dopamine Rush uit. Deze jonge snaken trokken in januari richting Londen voor een vijf dagen durende tour door de hoofdstad van Engeland. In februari speelden ze het voorprogramma van The Sore Losers in Ieper.