Twee modeshows 20 maart 2018

In feestzaal Kapittel in de Ooievaarstraat vinden twee modeshows plaats. AdCosyNails laat morgen vanaf 19 uur de trends voor de lente en zomer zien. Tickets kosten 15 euro, bubbles en bites inbegrepen. Reserveren via 0491/20.05.68. Pop-up The Candyshop organiseert nu zondag om 15 uur een modeshow met de lente- en zomercollectie voor kinderen. Tickets kosten 12 euro in de winkel of in 't Kapittel. (DBEW)