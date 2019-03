Twee maanden snelheidsmetingen in zone 30, pas in augustus wordt er geflitst Erik De Block

22 maart 2019

15u46 0 Wervik Ruim zes maanden geleden werd in Wervik de zone 30 ingevoerd. Het gaat om een proefproject. Momenteel zijn er voor het eerst snelheidsmetingen aan de gang. “We beschikken over vier anonieme meettoestellen”, aldus schepen Bart Pynket. In maart en april worden op vierentwintig verschillende punten metingen uitgevoerd.Pas vanaf augustus wordt er geflitst.

Aan de ene kant van het stadscentrum is het sinds september zone 30 tot de Barrierestraat, aan de andere kant tot de Prinsenstraat. “Toen werd gecommuniceerd dat de toepassing van zone 30 na zes maanden zou worden geëvalueerd”, aldus de schepen Pynket (Stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project). “Er werden op dat moment echter geen evaluatiecriteria en werkwijze vastgelegd. Ondertussen zijn dan ook geen metingen of controles noch bevragingen gebeurd. Objectieve gegevens of cijfers waren dan ook niet voorhanden.”

“Vandaar dat we met het nieuw stadsbestuur hebben beslist om de effectieve evaluatie van de zone 30 vooruit te schuiven naar oktober. Deze periode zal ons toelaten om de broodnodige gegevens te verzamelen. In samenwerking met de politie werden de criteria en de te meten punten bepaald en zijn we gestart met effectieve metingen. We kregen van de politie twee anonieme meettoestellen extra.”

Vanaf mei tot augustus wordt een grote sensibiliseringsactie voorzien. “Daarbij gaan we eerst de resultaten van de metingen communiceren”, aldus Bart Pynket. “De klemtoon zal liggen op de ‘zwarte’ punten. Aansluitend gaan we opnieuw een periode van meten lanceren maar nu niet meer anoniem maar wel met verplaatsbare borden die de snelheid aangeven en voorzien zijn van een smiley, hier ook in kader van het bewustmaken.”

“In augustus gaan we opnieuw een campagne lanceren waarbij we heel klaar en duidelijk communiceren dat er nu geflitst zal worden. Waar en wanneer zal de politie bepalen. We gaan daarover heel sterk communiceren en zorgen dat iedereen goed weet dat dit effectief zal gebeuren. We vertrekken daarbij van het principe dat een gewaarschuwd man of vrouw er twee waard zijn. Het wordt geen heksenjacht. Helemaal niet. We hopen dat voldoende communicatie én een mogelijke effectieve flitskans zal leiden tot een gedragsverandering. Na een maand controle worden ook deze gegevens meegenomen in de definitieve evaluatie.”

“Dit totaalplaatje moet ons toelaten meer gefundeerde keuzes te maken. De evaluatie zal gebeuren in samenspraak met onze ambtenaren, de mobiliteitscommissie en het schepencollege. Doel is daar te bepalen welke straten te bevestigen als zone dertig en welke straten niet passen.”