Twee kampioenen bij De Verenigde Manillers 30 maart 2018

In lokaal café 't Hoogland in Kruiseke huldigde kaartersclub De Verenigde Manillers in aanwezigheid van het stadsbestuur de kampioenen van vorig seizoen. André Marescaux is de algemeen kampioen. Gemeenteraadslid Yvan Obin eindigde tweede voor Frans Vandenameele. Bij de vrouwen won Nancy Latruwe. Algemeen eindigde ze vierde. De rode lantaarn ging naar Yvan Verbeke.





(DBEW)