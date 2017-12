Twee jeugdvrienden nemen café Sultan over TUUR EN PIETER OPENEN DE DEUREN KOMENDE WOENSDAG ERIK DE BLOCK

02u37 0 Luc Vanthuyne Tuur Leroy en Pieter Reynaert zijn de nieuwe uitbaters van café De Sultan. Wervik Op het Sint-Maartensplein gaat het populair café Sultan volgende week woensdag om 10 uur terug open. Tijdens de zomerkermis in augustus was het café voor de laatste keer open. Uitbaters Timothy en Gregory Volcke namen wat verderop brasserie-feestzaal Kapittel over. Sultan krijgt nu met Tuur Leroy (21) en Pieter Reynaert (20) twee wel heel jonge uitbaters.

Tuur studeerde aan het PTI Kortrijk voor wever. Pieter volgde aan de Sint-Jorisschool Menen de richting 'administratie en kantoor'. Tuur werd op zijn zesde lid van KSA Grensvuur en was er vier jaar leider. Pieter was twaalf jaar lid van Chiro Jow en was er twee jaar leider. "Maar we kennen mekaar van destijds bij de jeugdbrandweer", vertelt Tuur. "Daarna zijn we altijd goede vrienden gebleven."





Het pand is eigendom van Ghislain Nuytten uit Menen. "We huren aan InBev", vertelt Tuur. De twee twintigers staan alvast voor een heel grote uitdaging. "We zijn bereid om die uitdaging aan te gaan", vertelt Tuur. "Sultan is een café met naam en faam. Een plek waar heel wat mensen samenkomen."





Renovatie

Woensdag staan ze dus voor hun grote vuurdoop. "Het begint te kriebelen", lacht Tuur. "We verlangen te tonen aan de mensen dat hun favoriete café weer open gaat", zegt Pieter. "Een café voor jong en oud, waar iedereen zijn plaats vindt." Tuur was vroeger opdiener. "Ik was drie à vier jaar jobstudent in café 't Smiske in Geluwe", vertelt Pieter. "De horeca is voor mij altijd een droom geweest. Dit is alvast een mooie kans. We willen hier de gezelligheid behouden. We zorgden voor een frisse toets. Wat ook wel nodig was. Er vonden schilderwerken plaats, er is nieuw behangpapier, gordijnen en meubilair."





Naam behouden

Het behouden van de naam Sultan is een heel bewuste keuze. "Kiezen voor een andere naam zou bijna heiligenschennis zijn", aldus Tuur. "Die naam is heel belangrijk. In Wervik is die naam zodanig bekend." "En ook buiten Wervik", voegt Pieter eraan toe.





Tuur woont in de Scherpenheuvelstraat bij zijn ouders Rik Leroy en Katrien Delporte. Pieter woont in de Oude Beselarestraat bij zijn ouders Steven Reynaert en Veronique Potie. "We zijn erg blij dat onze ouders enorm veel hebben geholpen", benadrukken de twee jonge cafébazen. Een eetcafé wordt het niet. "We hebben daarvoor geen diploma", aldus Tuur.





Sultan is gesloten op dinsdag. Op andere dagen gaat het open om 10 uur. "We blijven doorlopend open en op vrijdag omwille van de wekelijkse marktdag vanaf 8 uur", aldus Pieter. "In het begin gaan we hier samen aanwezig zijn en dan zien we wel."