Twee hoofdprijzen eindejaarsactie uitgereikt Erik De Block

28 januari 2019

14u17 0 Wervik In het stadhuis vond de prijsuitreiking van de zesde editie van de eindejaarsactie plaats.

Er namen een hele maand 83 winkels uit Wervik, Geluwe en Kruiseke deel. Zowel in Wervik als Geluwe was er een hoofdprijs - een reischeque ter waarde van duizend euro - te winnen. In Wervik won Lieze Persyn (Komen) de hoofdprijs bij Lingerie Marie. Lieze miste vorig jaar op één nummer na de hoofdprijs. In Geluwe is de hoofdprijs uitgegeven door Demyfruit en gewonnen door Katleen Galloo (Geluwe). De eindejaarsactie is een organisatie van Unizo Wervik en de Vereniging Geluwse Handelaars, in samenwerking met de stad. Zowel in Wervik als Geluwe waren er heel wat Wervik Kadobonnen te winnen. Er waren ook tussentrekkingen. De totale prijzenpot bedroeg 9.940 euro.