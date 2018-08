Twee harmonieën smelten samen 01 september 2018

Na maanden van overleg tussen de bestuursploegen komt het tot een fusie van de harmonie Onder Ons en De Grote Harmonie. De nieuwe Stadsharmonie wordt vandaag gevierd met onder meer een optocht en ontvangst in het stadhuis. De Grote Harmonie is een slapende vzw want er is al enkele jaren geen activiteit meer.





Alle muzikanten en ex-muzikanten kregen een uitnodiging. Er wordt een optocht voorzien met onderweg enkele marsen. "Wie meespeelt in de optocht, trekt ofwel zijn kostuum van De Grote Harmonie of van harmonie Onder Ons aan", aldus voorzitter Peter Renier. "We stappen op met beide kostuums door elkaar. En we nemen onze twee vlaggen mee. Dit is toch wel een historische gebeurtenis voor de amateurmuziek in onze stad en we zijn fier met de geboorte van de Stadsharmonie Wervik." (DBEW)