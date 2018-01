Twee comedians in De Kier 02u57 0

In buurthuis De Kier in de Gosserieslaan brengen twee comedians vrijdagavond om acht uur een try-out van hun nieuwe Mentalisme Show. Op de planken staan Jo De Rijck en Stefaan Paridaen. Jo brengt zijn kip Curry mee. Tickets kosten slechts twee euro en zijn te koop in De Kier. Info: 056/95.26.31. (DBEW)