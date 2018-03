Twaalfde editie van hondenwandeling 29 maart 2018

Op het stadsdomein Oosthove in de Speiestraat start zondag om 14.30 uur een geleide hondenwandeling. Het gaat om de twaalfde editie van De Wervikse Tornado's. Ze zetten zich in voor mishandelde en verwaarloosde honden. Er is keuze uit twee verschillende afstanden van ongeveer 4 en 7 kilometer. "Richting de hondenweide op het recreatie-eiland De Balokken", aldus voorzitter Marnik Samyn. Deelnemen aan de wandeling kost 3 euro, drankje inbegrepen. Vooraf is er mogelijkheid om deel te nemen aan een warm of koud buffet. Volwassenen betalen 20 euro, kinderen 10 euro. De opbrengst gaat naar Galgo Save Belgium, een organisatie die zich inzet voor het redden van windhonden in Spanje. Iedereen is welkom. Ook zonder hond.





Info: 056/31 41 08. (DBEW)