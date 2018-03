Tuinwijk tijdelijke speelstraat 22 maart 2018

Binnenkort start op het speelplein Berkenhof in Wervik de bouw van de nieuwe kleuterschool. Eens die werken klaar zijn, kunnen kinderen en jongeren zich daar uitleven op een aangepaste speelzone. Ook Chiro Speratoker en de speelpleinwerking krijgen daar een plek. Tijdens de werken is het om veiligheidsredenen niet mogelijk om te spelen op speelplein Berkenhof. De speeltuigen zijn eigendom van de stad en werden op vraag van de directie weggehaald.





Zondagnamiddag

Elke zondagnamiddag van 13.30 tot 18.30 uur wordt de Tuinwijk ingericht als speelstraat. De wijk is dan afgesloten voor verkeer, uitgezonderd fietsers en bewoners. Op die manier kan de Chiro ook in de wijk spelen. "De Chiro zit altijd mee aan tafel tussen de besprekingen tussen de stad en de school", zegt schepen van Jeugd Bert Verhaeghe (Open Vld).





Deze maatregel is van kracht tot en met de eerste zondag van juli. Wanneer er grote activiteiten in Ter Linde gepland zijn, is er geen speelstraat. Coördinerend directeur Christophe Verleene van De Graankorrel is blij met de communicatie door de stad. "De stad toont de intentie om een oplossing te zoeken. De exacte timing voor de bouwwerken staat nog niet vast."





