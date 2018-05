Trucker vindt overleden collega (56) op Franse snelwegparking 24 mei 2018

02u47 0 Wervik Marnik Ferlin, een trucker met lange staat van dienst bij het Wervikse bedrijf Confortluxe, is dinsdag onverwacht overleden in zijn vrachtwagen. Dat gebeurde op een snelwegparking in Frankrijk. De 56-jarige man werd gevonden door een collega. De verslagenheid in het bedrijf en bij de familie is groot.

Voor de tweede keer in een week tijd sterft een inwoner van groot-Wervik in Frankrijk. Vorige dinsdag overleed Raoul Masschelein (69) uit Kruiseke onverwacht op vakantie in Oradour-sur-Glane. Eergisteren overkwam Marnik Ferlin (56) hetzelfde. De trucker stopte dinsdag op de snelwegparking langs de A20 in Argenton-sur-Creuse, een stadje in de buurt van Châteauroux, in het departement van de Indre. Een tijdje later arriveerde een andere chauffeur van zijn werkgever Confortluxe op dezelfde parking. Die stelde vast dat een deur van de trekker open stond. Toen hij een kijkje ging nemen, vond hij het levenloze lichaam van zijn collega.





Collega uit de duizend

De trucker belde nog de hulpdiensten maar die konden niks meer doen voor de Wervikaan.





"De verslagenheid bij onze 45 chauffeurs is groot", klinkt het bij Confortluxe, "zeker bij het team dat net zoals Marnik altijd op Franse bestemmingen reed. Wij kennen Marnik als een collega uit de duizend en een waardevolle werkkracht. Met uitzondering van vier jaar dat hij ergens anders aan de slag was, staat hij bij ons sinds 1988 op de loonlijst. Marnik was bijzonder ervaren, stond altijd klaar om te helpen. Nooit deden zijn collega's vergeefs een beroep op hem. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie. Voor hen is dit verlies uiteraard het grootst maar ook voor ons als bedrijf is dit een ferme klap."





Marnik Ferlin trad twee jaar gelegen in het huwelijk met Katia Ferla (55). Het is nog niet duidelijk wanneer precies zijn stoffelijk overschot zal worden gerepatrieerd. De uitvaartplechtigheid in familiekring vindt plaats in de loop van volgende week. (VHS/LVW)