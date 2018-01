Triatlonclub XCD houdt zwemmarathon voor goede doel 23 januari 2018

In Ter Leie was er een zwemmarathon. Acteur Peter Bulckaen uit Geluwe steunde het initiatief als peter en zwom ook mee. Het ging om een organisatie van de triatlonclub XCD. Hun leden en sympathisanten zwommen doorlopend. In totaal werd 298 kilometer gezwommen. Er werden voor niet-zwemmers ook steunkaarten verkocht.





De totale opbrengst bedroeg 3.820 euro en ging integraal naar het JoVofonds van de Mucovereniging.





