Triamant zingt! 09 mei 2018

In Triamant in de Wervikstraat pakt men uit met een nieuw initiatief: Triamant zingt! Wie zin heeft om mee te zingen in een toffe groep bestaande uit een mix van jong en oud is woensdag vanaf 14.30 uur welkom. "Op talent staat geen leeftijd. En al zeker niet op muzikaal talent", klinkt het. "We zingen oude klassiekers en moderne hip hop, met begeleiding op piano." Zin om deel te nemen? Schrijf je dan in via leefpunt-geluwe@triamant.be of meld je aan via het onthaal. (DBEW)