Triamant legt strand aan met twee ton zand 04 augustus 2018

Het terras in de binnentuin van Triamant in de Wervikstraat in Geluwe ziet er dezer dagen tropisch uit. Voor de bewoners en bezoekers is er zelfs een ministrand aangelegd. "Met een roze plastic flamingo, verschillende badeendjes, een paar emmertjes en schepjes, kleurrijke parasols, zitbanken en een bar gemaakt uit houten paletten en uiteraard een heleboel zand", zegt leefcoach Kimberly D'hondt. "Omdat niet iedereen nog naar het strand of zwembad kan, brengen we het strand en het water naar de bewoners toe." Triamant is ondertussen twee jaar open en telt al meer dan honderd bewoners. (DBEW)