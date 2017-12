Tot de zomer eenrichting in Bakkerstraat 02u37 0

Het tijdelijk eenrichtingsverkeer in de Bakkerstraat blijft nog tot juli volgend jaar van kracht. Binnenkort vinden er tellingen en metingen plaats. "Toen vanaf oktober de overwegen dicht waren wegens werken door Infrabel, voerden we in de Bakkerstraat al eenrichtingsverkeer in", aldus schepen van Mobiliteit Sanne Vantomme (N-VA). "Toen was het inrijden vanuit de Speldenstraat richting de Molenstraat en vonden er tellingen en metingen plaats. Er werd vastgesteld dat de snelheid niet verhoogde door het eenrichtingsverkeer."





De bewoners van de Bakkerstraat vinden het eenrichtingsverkeer een goede zaak omdat ze nu voor het wegrijden maar rekening moeten houden met het verkeer uit één bepaalde richting. "We weten dat de bewoners vragende de partij zijn", aldus de schepen. "Er was hierover al eens een bewonersvergadering in het stadhuis. Nu wachten we de cijfers af voor een evaluatie en om eventuele verdere stappen te ondernemen." In de toekomst vinden in de Bakkerstraat wegen- en rioleringswerken plaats in het kader van de heraanleg van de stationsomgeving. (DBEW)