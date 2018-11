Tony O'Malley in 't Kapittel 16 november 2018

In 't Kapittel in de Ooievaarsstraat is er vanavond vanaf 21.30 uur een optreden van Tony O'Malley. Hij is een van de meest charismatische vocalisten in het Verenigd Koninkrijk. Hij speelde bij de iconische bands 10CC, Roxy Music en Eric Clapton, maar Tony O'Malley heeft ook zijn eigen rudimentaire jazz- en funkband. Hij treedt op in een Belgische topbezetting met Eric Melaerts, Eric Bosteels en Carlo Van Belleghem. (DBEW)