Time for Lyme krijgt cheque van 4.000 euro Erik De Block

18 februari 2019

15u50 0

De vzw Time for Lyme, die projecten en activiteiten organiseert in het kader van de ziekte van Lyme, heeft dankzij de zesde editie van De Warmste Quiz een cheque van vierduizend euro gekregen. De quiz in stadszaal Oosthove werd met zeventig ploegen een groot succes. De ziekte van Lyme wordt vooral veroorzaakt door een tekenbeet, maar kan ook via andere insecten overgedragen worden.