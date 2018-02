Tijdelijk andere inkom Sint-Medarduskerk 13 februari 2018

Het archeologisch onderzoek naast de Sint-Medarduskerk ging de tweede week in. Nadien volgen de wegen- en rioleringswerken. Tijdens de ingrijpende werken zal de Sint-Medarduskerk toegankelijk blijven. Er zijn immers drie ingangen. Tijdelijk is er een in- en uitgang achteraan op de zijkant. De route is op de werf aangeduid. (DBEW)