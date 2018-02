Tiental skeletten en kerkhofmuur aangetroffen PUBLIEK GEÏNTERESSEERD IN ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK ROND SINT-MEDARDUSKERK ERIK DE BLOCK

21 februari 2018

02u43 0 Wervik Sinds twee weken is een team archeologen van Monument Vandekerckhove opgravingen aan het doen rond de monumentale Sint-Medarduskerk. Tijdens de eerste fase van dat archeologisch onderzoek is een tiental volledige skeletten aangetroffen. Evenals een ring, knopen en munten.

Gisterenamiddag kon het publiek de site bezoeken. Er volgt in september nog een heel groot publieksmoment. Het archeologisch onderzoek is wettelijk verplicht. Het kost de stad maar liefst 325.000 euro.





De eerste fase van het archeologisch onderzoek situeert zich aan de noordzijde van de kerk. "Vorig jaar was er een vooronderzoek met proefsleuven", aldus cultuurbeleidscoördinator Steven Masil. "Er werden toen vooral skeletten aangetroffen. Wat normaal is want dit was hier vroeger een kerkhof. Later was er halfweg de Koestraat een begraafplaats en ging omstreeks 1905 de stedelijke begraafplaats in de Komenstraat open."





Tussen 1830 en 1840

De archeologen beginnen maandag aan de laatste week van de eerste fase. "De aangetroffen skeletten dateren van 1830 à 1840 en zijn afkomstig van de laatste begrafenissen hier", aldus archeoloog Lies Dierckx. "Eerst registreren en fotograferen we de vondsten. Nadien volgt het beschrijven en verhuist het bot naar ons depot waar alles wordt gewassen in gewoon water."





"Nu doen we een beperkte rapportage", aldus archeoloog Bart Bartolomieux. "In september-oktober volgt de tweede fase aan de achterkant van de kerk. Daar gaan we dieper graven en gaan we dan misschien meer sporen aantreffen."





Tijdens het onderzoek is ook een deel van de kerkhofmuur aangetroffen. "Volgende week komt er iemand ter plaatse met meer expertise om de funderingen en het soort bakstenen te onderzoeken", aldus Lies Dierckx.





Op het publieksmoment waren een dertigtal geïnteresseerdenaanwezigen. "Wanneer ik hier passeer per fiets, dan stop ik wel eens", aldus Didier Delvael. "Ik weet graag wat er in onze stad gebeurt. Dit is hier natuurlijk kleinschaliger dan de bouw van de nieuwe Leiebrug, maar ook interessant."





Nieuwsbrief

Later volgt het wetenschappelijk onderzoek. Het botmateriaal komt uiteindelijk terug naar de stad en zal worden bewaard in het Erfgoedcentrum Briekenmolen. Er komt ook nog een Nieuwsbrief uit. Halfweg april starten rond de kerk de wegen- en rioleringswerken. Zowel de Pastorij- als de Sint-Medardusstraat worden vernieuwd en er komt een gescheiden riolering.