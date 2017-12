Tieners alleen thuis als brandalarm afgaat 02u58 0

Een defecte verwarmingsketel in de de kelder van een huis in de Dadizelestraat heeft woensdagavond heel wat problemen veroorzaakt. De zoontjes, jonge tieners, die alleen thuis waren, verwittigden hun moeder toen het brandalarm plots afging. "Ze zeiden dat ze niet begrepen waarom het alarm afging", zegt de mama. "Bij de alarmcentrale vertelden ze mij dat het brandalarm vanuit de kelder kwam. Toen ik de jongens vroeg om in de kelder te kijken, zeiden ze dat die vol rook hing. Daarna heb ik hen gezegd dat ze meteen naar buiten moesten en heb ik voor alle zekerheid de brandweer gebeld." Het euvel kon snel opgelost worden. De brandweer sloot de gastoevoer af en verluchtte de woning. (AHK)