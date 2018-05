The Van Jets op Rock op het Plein 02 mei 2018

De organisatoren van het gratis muziekfestival Rock op het Plein vrijdag 17 augustus maakten de tweede headliner bekend. Eerder meldden ze al de komst van Raymond van het Groenewoud (68). Op het groot podium op het Sint-Maartensplein gaan ook The Van Jets staan. Deze Oostendse band stond er tien jaar geleden al op het podium en heeft ondertussen een heel sterke live-reputatie opgebouwd. Ze behoren in ons land in het rockcircuit tot de absolute top. Na de optredens draait dj Shizzle Le Sauvage. Hij is bekend van de dagelijkse Filefuif op Studio Brussel.





In jeugdhuis De Bierpompe vond zaterdagavond de Rock Rally van Rock op het Plein in de Bierpompe plaats. Er namen zes bands deel. Inzet was een plaats op de affiche van Rock op het Plein. De opener wordt winnaar Robert, een vierkoppige jonge rockband uit Knokke.





Rock op het Plein bestaat ondertussen al 35 jaar. (DBEW)