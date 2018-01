Tentoonstelling wordt verlengd wegens succes 02u36 0

De tentoonstelling van kunstschilder Christian Desmarets in een leegstaand handelspand in de Leiestraat wordt wegens groot succes verlengd tot eind januari. De schilder exposeert er naast café The Skyline. De expositie is te bezoeken op zaterdag en zondag telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Er hangen in de winkelruimte en grote living een twintigtal abstracte schilderijen, heel verschillend van afmetingen en voor ieders smaak. Er zijn ook beelden en verscheidene nieuwe werken. Nieuw zijn ook schilderijen op verzoek en op maat gemaakt. (DBEW)