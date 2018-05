Tentoonstelling in de Sint-Janskapel 19 mei 2018

In de Sint-Janskapel op de Steenakker vindt gedurende drie weekends de expo Via Morandi plaats. De expositie op zaterdag en zondag kan worden bezocht van 14 tot 18 uur. Via Morandi is een expo door de leerlingen van drie ateliers van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst in Menen. De leerkrachten zetten hun leerlingen aan om te werken rond Morandi. "Giorgio Morandi is een Italiaanse schilder die gekend is van zijn stillevens", vertelt leerkracht Henk Delabie. "Hij maakte heel abstracte samenstellingen. Morandi werkte onder meer met negatieve vormen en silhouetten. Het keramiekatelier bijvoorbeeld heeft de vormen uitvergroot." (DBEW)