Tachtig 50-plussers leven zich uit op achtste sportinstuif in Ter Linde 05 juni 2018

Voor de achtste keer vond een sportinstuif voor 50-plussers plaats. De sportinstuif ging dit keer door in en rond sportcentrum Ter Linde in Geluwe. Het gaat om een initiatief van de stedelijke seniorenadviesraad, in samenwerking met de stedelijke sportdienst, sportraad, werkgroep Wij Sportelen en het lokaal dienstencentrum De Kim en De Spie (Geluwe). De 80 deelnemers genoten van verschillende sportactiviteiten. Voor de eerste keer was er boccia, een mikspel dat vaak wordt vergeleken met petanque. Boccia wordt individueel of in teams van zowel twee als drie spelers gespeeld. Het laatste uur was er keuze uit darts of volksspelen. Nadien was het tijd voor een aperitief en konden de deelnemers aanschuiven voor de barbecue.





