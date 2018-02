Tabaksverwerkend bedrijf wijkt voor 24 flats 17 februari 2018

02u29 0 Wervik Het tabaksverwerkend bedrijf Ramon wordt afgebroken. Er komt een nieuwbouw met 24 luxeappartementen en een ondergrondse parking. Aan de achterkant langs de Leie en in het verlengde van het stadsdomein Oosthove komt er ook een park dat deels voor iedereen toegankelijk zal zijn. Bouwheer is de bvba Verman uit Wingene.

Het fabriekspand in de Speiestraat stond al jarenlang leeg. Het begon er heel lang geleden met een distillerie van glycerine en olieslagerij. In de twee loodsen startte in 1951 het tabaksverwerkend bedrijf Ramon in. Zoon Xavier vormde het om tot Belfepac en verhuisde naar de Robert Klingstraat. "Er werd geopteerd voor ruime wooneenheden", aldus bouwheer Christophe Vermeersch.





"Zo worden er extra grote balkons aan de leefruimtes voorzien." Het appartementsblok is een creatie van Bart Coussée van het architectenkantoor BAU uit Roeselare. De aanleg van het park en waterlak wordt een realisatie van tuin- en landschapsarchitect Lieven Vereecke uit Tielt. Home Discovery uit Komen regelt de verkoop.





Het schepencollege leverde eind januari vorig jaar de bouwvergunning af. Het wordt een nieuwbouw in drie bouwlagen en met een penthouse. "De gekozen gevelmaterialen zijn harmonisch", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Bert Verhaeghe (Open Vld). "Er wordt voldoende aandacht besteed om te komen tot een kwalitatieve architectuur. De groene omgeving komt de woonkwaliteit zeker ten goede."





(DBEW)