Tabaksmuseum gaat in wintermodus 20 november 2018

Het Nationaal Tabaksmuseum in Wervik is tot het einde van de maand alleen open van dinsdag tot en met vrijdag, van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. In december en januari is het museum gesloten. Groepen zijn wel altijd welkom na reservatie, behalve in de kerstvakantie. De balie van de toeristische dienst in het museum heeft dezelfde openingsuren, maar is open in december en januari, behalve in de kerstvakantie. (DBEW)