Tabaksfee Yara Bogaert (21) op sp.a-lijst 31 mei 2018

De meerderheidspartij sp.a stelde gisteravond tijdens een persconferentie drie verrassende namen voor de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober voor. Het trio neemt voor de eerste keer deel. Tabaksfee Yara Bogaert (21) woont in Geluwe en zit in haar laatste jaar Maatschappelijke Veiligheid aan de hogeschool Vives Kortrijk. Sherley Vereecke (39) uit Wervik is mama van drie kinderen. Ze speelt bij theaterbende 't Project en geeft zwemlessen. Sherley treedt in de voetsporen van haar moeder Veronique Verack die zes jaar gemeenteraadslid is geweest. Hannes Decorte (39) is de voorzitter van turnclub Krachtig en Lenig Wervik die samen met Turnkring Geluwe vragende partij is voor een nieuwe turnzaal. Hij volgt al een jaar in het publiek de gemeenteraad en is bestuurslid van sp.a.





"Onze volledige lijst is ondertussen klaar en werd dinsdagavond goedgekeurd op het partijbestuur", aldus partijvoorzitter Lien Deblaere. "Bedoeling is eind juni onze volledige lijst voor te stellen nadat die is goedgekeurd op de algemene vergadering." (DBEW)