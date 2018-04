Taalcafé zoekt extra vrijwilligers 06 april 2018

Twee maanden na de start van het taalcafé in De Kier wordt de frequentie opgevoerd. Vanaf nu kunnen anderstaligen om de twee weken Nederlands leren. "Het café is een groot succes", aldus schepenen Sonny Ghesquière (sp.a) en Sanne Vantomme (N-VA). "Voor de deelnemers is één ontmoetingsmoment per maand te weinig. Ze willen dieper ingaan op de thema's en een opbouw in de lessen steken om zo snel mogelijk de taal te leren. Door het succes is het taalcafé nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Er zijn momenteel twee begeleiders. De eerstvolgende praatgroep gaat door op 9 april. Meer info op: 056/95.26.22.





(DBEW)