Supermarkt Noma is verkocht

De leegstaande supermarkt Noma in de dorpskom van Kruiseke is verkocht. Uitbaters Frans Dolfen en zijn echtgenote Carine Jonckheere sloten de zaak begin oktober. Het was toen nog de enige voedingswinkel in Kruiseke. Ze huurden het handelspand dat na de sluiting te koop stond via immobiliënmakelaar Era. De vraagprijs was 265.000 euro. "Wat de koper gaat doen, staat nu nog niet vast", aldus Bram Loontjens (Era).





"Eventueel verhuren als handelsruimte ofwel slopen en een aantal kleine appartementen of woningen voorzien. De nieuwe eigenaar is volop aan het bekijken met de stad wat er mag en kan. "We zaten al samen met de nieuwe eigenaar", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Bert Verhaeghe (Open Vld). "Voor het idee van appartementen in het landelijke Kruiseke zijn we geen voorstander. De eigenaar gaat een voorstel laten uitwerken op basis van de insteek die we meegaven."





Naast een ruime winkelruimte, atelier en stockageplaats is er aan de straatzijde ook een woning met vier slaapkamers. Er zijn ook vier garages en een parking met twaalf plaatsen. De totale grondoppervlakte bedraagt 846 vierkante meter. (DBEW)