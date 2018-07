Superheroes zorgen voor groot scherm 05 juli 2018

Het programma voor de elfde editie van de Nacht van de Superheroes vrijdagavond is omwille van de krachtfinale van de Rode Duivels tegen Brazilië aangepast. De organisatoren bestelden een groot scherm dat opgesteld wordt op het gratis toegankelijk buitenterras, dat voor de gelegenheid verandert in een heus WK dorp.





In de feesttent op de Sint-Denijsplaats is dit keer Bulls on Parade (22 uur) de headliner. "Ze zijn een van de beste coverbands van de Amerikaanse band 'Rage Against the Machine'", aldus Luigi Bossut van de Superheroes. "Voor het voorprogramma zorgt lokaal talent Crunch. Ze spelen om 19 uur. Voor de afterparty vanaf middernacht zorgen Bobalicious en DJ Snes. Vorig jaar konden we opnieuw spreken van een geslaagde editie met meer dan 1.000 enthousiaste feestgangers."





Tickets kosten in voorverkoop 7 euro en aan de ingang 10 euro. Voorverkoop in 't Smiske en Sint-Krispijn. (DBEW)